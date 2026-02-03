Туристы выстроились в очередь за японской визой в Москве

У посольства Японии в Москве выстроилась очередь, так как туристы стремятся успеть оформить документы до 12 февраля, когда планируется открытие визового центра. В Сети ходят слухи о возможном изменении сроков и стоимости визы после этой даты.

Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, открытие визовых центров, наоборот, упростит процесс подачи документов, поскольку можно будет записываться заранее. Он опроверг слухи об ухудшении условий и отметил, что срок рассмотрения заявлений останется прежним.

