Краснодарский курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон. Пока для гостей доступны пешие прогулки в горах. Заработали канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик" на высоте 2 320 метров.

Запуск горнолыжных трасс запланирован на 19 декабря при условии стабильной зимней погоды. Курорт подготовил для катания самую большую в России площадку протяженностью 105 километров, которую обслуживают 32 подъемника.

