02 декабря, 08:00

Туризм

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней

Китайский курорт Санья стал одним из самых популярных у российских туристов

Испания ужесточила правила транзита для россиян

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Турпоток из Китая в Россию может вырасти на треть

Кольский полуостров стал популярным туристическим направлением для москвичей

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

РСТ опроверг информацию об эвакуации российских туристов из Венесуэлы

В РСТ объяснили сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы

Краснодарский курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон. Пока для гостей доступны пешие прогулки в горах. Заработали канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик" на высоте 2 320 метров.

Запуск горнолыжных трасс запланирован на 19 декабря при условии стабильной зимней погоды. Курорт подготовил для катания самую большую в России площадку протяженностью 105 километров, которую обслуживают 32 подъемника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмрегионывидеоЕгор БедуляПолина Брабец

