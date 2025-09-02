Число бронирований отелей в России увеличилось за лето на 5%

Турпоток по России в этом летнем сезоне увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

В годовом соотношении рост количества бронирований отелей за июнь – август составил 5%. По мнению эксперта, ключевой причиной такого замедленного темпа роста стало ухудшение экологической обстановки в Анапе, где пляжи оказались непригодны для отдыха.

Наибольший рост спроса был зафиксирован на отдых в Геленджике, Сочи и Крыму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.