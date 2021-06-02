Москвичам рассказали об аренде дачи в Аносино

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

В деревне Аносино располагается коттеджный поселок "Белая гора – 1", в котором сдают в аренду жилой двухэтажный дом за 80 тысяч рублей в месяц. В распоряжении 160 квадратных метров. Есть мебель, санузел, в доме проведен интернет.

На 15 сотках участка расположены два дома, пруд, зона барбекю. В пешей доступности река Истра.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.