Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву!". Участникам предлагается разработать авторский маршрут для прогулок по необычным местам столицы.

На выбор есть несколько тематик. Среди них – прогулки по местам деятелей искусства, арт-пространствам, местам съемок фильмов и фотогеничным уголкам города. Это уже седьмой сезон проекта. За годы существования конкурс объединил более 2,5 тысячи маршрутов, подготовленных москвичами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.