В аэропорту Пулково задержались примерно 20 рейсов

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задерживаются около 20 рейсов, следующих в Москву, Уфу, Новосибирск, Красноярск и другие города. Основными причинами сбоев являются необходимость противообледенительной обработки воздушных судов, позднее прибытие самолетов, а также неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения.

Среднее время задержки составляет около двух часов. Среди ожидающих вылета есть даже пассажиры, одетые в костюмы Деда Мороза. Операционные службы аэропорта предпринимают все возможные меры для того, чтобы вернуть движение воздушных судов в штатный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.