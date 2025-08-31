С 1 сентября в РФ будут увеличены госпошлины для автовладельцев. Больше всего повышение пошлин скажется на водителях, которые будут менять водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Кроме того, вступит в силу расширенный список заболеваний, препятствующих получению водительских прав. В него добавили особенности развития: аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

