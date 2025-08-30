30 августа стало самым теплым днем месяца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем с начала августа в Москве, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на отметке 27,3 градуса. До этого самым теплым днем месяца было 3 августа, когда дневной максимум составил 27 градусов.

Леус указал, что температурный фон будет расти еще 2–3 часа, так что точное значение максимальной температуры будет известно после 21:00.

"В предстоящее воскресенье (31 августа 2025 года. – Прим. ред.) температурный фон в Москве ожидается как минимум не ниже субботнего, а в понедельник (1 сентября. – Прим ред.) холодный фронт опустит дневную температуру на 5–6 градусов, однако она по-прежнему будет превышать климатическую норму, правда уже не на 7–8 градусов <...>, а на 2–3 градуса", – рассказал синоптик.

В связи с жаркой погодой Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала бесплатную раздачу воды. Граждане могут получить ее на брендированных стойках ЦППК на станции МЦД-2 Тушинская, а также Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.