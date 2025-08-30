30 августа, 10:24Общество
ЦППК бесплатно раздаст воду москвичам из-за жары
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В выходные, 30 и 31 августа, пассажирам будут бесплатно выдавать воду на железнодорожных вокзалах и станциях Москвы из-за жары, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Получить воду граждане смогут на брендированных стойках ЦППК с 13:00 до 16:00 на станции МЦД-2 Тушинская, а также Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.
Москвичей и туристов призвали в жаркую погоду носить головные уборы и избегать длительного пребывания на солнце.
В последний день лета воздух в столице прогреется до 30 градусов. Это на 7–10 градусов выше климатической нормы, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в этот день ожидается солнечная погода без осадков.
Температура в Москве летом превысила климатическую норму на 1 градус