Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 10:24

Общество

ЦППК бесплатно раздаст воду москвичам из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В выходные, 30 и 31 августа, пассажирам будут бесплатно выдавать воду на железнодорожных вокзалах и станциях Москвы из-за жары, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Получить воду граждане смогут на брендированных стойках ЦППК с 13:00 до 16:00 на станции МЦД-2 Тушинская, а также Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Москвичей и туристов призвали в жаркую погоду носить головные уборы и избегать длительного пребывания на солнце.

В последний день лета воздух в столице прогреется до 30 градусов. Это на 7–10 градусов выше климатической нормы, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в этот день ожидается солнечная погода без осадков.

Температура в Москве летом превысила климатическую норму на 1 градус

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика