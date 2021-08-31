В столичном метро появились стикеры для потерявшихся детей

17:15
В московском метро теперь есть отметки для потерявшихся детей. На станциях появились специальные синие стикеры с основными правилами и рекомендациями.
Они напоминают, что с чужими людьми никуда ходить нельзя, а помочь потерявшемуся ребенку могут только дежурные по станции или полиция.
Кроме того, стикеры непосредственно обозначают места, где нужно оставаться детям, которые не могут найти своих родителей, чтобы можно было быстрее отыскать ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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