Сервис кикшеринга установил, кто обмазал солидолом более 500 электросамокатов в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Компания по кикшерингу Whoosh установила личности троих злоумышленников, которые обмазали солидолом ручки и дисплеи 503 электросамокатов сервиса. Об этом пресс-служба компании сообщила "Газете.ру".

"Мы проводим внутреннее расследование и уже смогли установить личности хулиганов. На данный момент можем сказать, что злоумышленники действовали втроем. Мы будем обращаться в полицию по этому делу", – сказали в Whoosh.

В компании отметили, что ситуация несет прямой ущерб имуществу, поскольку 503 испорченных самоката простаивают без аренды.

Также представители сервиса рассчитывают позже установить мотивы хулиганов.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный обмазал солидолом электронную панель управления 300 электросамокатов модели Ninebot max pro на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Специалисты устанавливают материальный ущерб по данному правонарушению, организована проверка.