Неизвестный в Москве обмазал солидолом более 300 электросамокатов

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В столице неизвестный обмазал солидолом электронную панель управления 300 электросамокатов. Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, по данному факту начата проверка.

"30 августа в полицию поступило заявление от представителя компании, сообщившего, что неизвестный повредил 300 самокатов модели Ninebot max pro на Ленинском проспекте и Крымском Валу, обмазав солидолом электронную панель управления", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают материальный ущерб по данному правонарушению, организована проверка.

Ранее дорожный знак "Переходите пешком" появился на московских улицах. Желтый прямоугольник предупреждает водителей самокатов о необходимости слезать с самокатов при переходе проезжей части.