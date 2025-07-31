31 июля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 31 июля
Наиболее плотное движение в Москве отмечается на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе и внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.
При этом движение в городе рабочее. Общая интенсивность трафика оценивается в 2 балла.
Днем локальные затруднения ожидаются в центральной части столицы в пределах Садового кольца. Также в вечерний разъезд затруднения могут возникнуть на радиальных трассах по направлению в область.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.