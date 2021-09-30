Запуск 10 станций БКЛ метро в Москве улучшит транспортную доступность – Ликсутов

Десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что протяженность нового участка БКЛ составляет порядка 20 километров.

"Одна из задач, поставленных мэром Москвы, – повышение транспортной доступности. Открытие 10 станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживают 1,4 миллиона человек", – заявил Ликсутов.

Станциями БКЛ смогут воспользоваться почти 420 тысяч человек, живущих в непосредственной близости от них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.