Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи

Пассажиры, летевшие в Сочи, сняли на видео удар молнии

В самолет рейсом Сочи – Екатеринбург ударила молния. Борт приземлился в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".

Уточняется, что инцидент произошел 25 сентября.

"По информации от авиакомпании Azur, воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)", – отметил оператор.

Пассажиров лайнера после посадки доставили до курорта автобусами. Воздушное судно осталось в аэропорту Краснодара, его проверяют технические службы, которые оценят возможность его дальнейшей эксплуатации.

Ранее пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта и дождя. Им пришлось садиться на запасных аэродромах Краснодарского края, в частности, два рейса ушли в Краснодар, еще два – в Минеральные Воды, а также один – в Анапу.

