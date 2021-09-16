Авиакомпании РФ начали повышать зарплату пилотам – СМИ

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Двухэтапное повышение заработной платы планируется в "Аэрофлоте". На данный момент параметры не определены и решение пока не принято, но первый этап начнется в начале ноября. Кроме того, один из рассматриваемых вариантов – повышение зарплат летчиков на 20–25%, сообщает газета "Известия".

По словам официального представителя компании "Россия" Сергея Старикова, зарплата пилотов авиакомпании, которая входит в группу "Аэрофлот", в ближайшее время будет на допандемийном уровне.

В свою очередь, генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков пообещал летчикам сделать их зарплаты выше, чем в других компаниях. Это известно из обращения главы лоукостера, направленного пилотам в начале сентября.

Ранее сообщалось, что зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры увеличат благодаря грантам, которые выделил Сергей Собянин. Речь идет о 104 миллионах рублей.