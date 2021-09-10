Онищенко извинился за высказывание пермского министра о зарплатах учителей

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 высказывание главы Минобрнауки Пермского края Раисы Кассиной про зарплаты учителей.

Ранее она в интервью сайту ProPerm заявила, что учителя-мужчины должны получать более высокую зарплату, чем учителя-женщины. По мнению Кассиной, они воспитывают детей уже одним своим присутствием в школе.

Онищенко отметил, что, если бы такое сказал обычный человек, он бы "нашел где-то в душе оправдание", но не тогда, когда это говорит краевой министр образования и науки. Депутат напомнил, что цели развития тысячелетия основываются на общемировых принципах, включая гендерное равенство.

Подобные высказывания про неравную зарплату возвращают "в Средневековье, когда женщина за равный труд получала гораздо меньшую оплату", подчеркнул парламентарий.





Геннадий Онищенко первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Это даже не труд, это служение. И вдруг такое заявление, что женщины недотягивают, чтобы им платили в равной степени, как и мужчинам...

"Губернатору области стоит задуматься над тем, чтобы повысить профессиональный уровень и знания этических принципов (у сотрудников образовательной сферы. – Прим. ред.), на которых строится сегодняшнее наше общество", – добавил Онищенко.

Он также отметил, что Пермский край является одним из самых передовых регионов – и в первую очередь в образовании и науке. Поэтому там "можно поискать возможности для мотивации прихода мужчин в школу", а не "делать оскорбительные заявления в адрес подавляющего большинства наших учителей, которыми являются женщины", подчеркнул парламентарий.





Геннадий Онищенко первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Нужно сделать оплату труда учителей достойной, тогда там будут работать и мужчины, и женщины, будет достигнут естественный баланс между ними.

Онищенко сообщил, что помнит тот период, когда в школах страны труд мужчины был престижным. "Это были преподаватели математики, физики, истории, военного дела, труда", – сказал он.

Депутат также поздравил всех учителей с новым учебным годом и извинился за высказывания пермского министра.

"Хочу пожелать всем педагогам и прежде всего женщинам, которые начали учебный год, успешной работы и извиниться перед ними за такие высказывания от людей, которые, может быть, по ошибке работают в сфере нашего образования", – заключил Онищенко.

Ранее в Совете Федерации назвали повышение зарплат учителей первоочередной задачей регионов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.