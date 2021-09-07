Собянин выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры увеличат благодаря грантам, которые выделил Сергей Собянин. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Средства грантов должны быть израсходованы на повышение заработной платы сотрудников учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента Российской Федерации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Речь идет о 104 миллионах рублей. Гранты получат досуговый центр "Гагаринец", спортивно-досуговые центры "Сокол" и "Щукинец", дом культуры и спорта "Воскресенское", Музей истории усадьбы "Александрово-Щапово" и другие.

Ранее Сергей Собянин предложил выдавать гранты фильмам, которые рассказывают о Москве. По мнению мэра, необходимо поддерживать молодых режиссеров, снимающих такие ленты.