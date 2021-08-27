Сергей Собянин предложил выдавать гранты фильмам, которые рассказывают о Москве. По мнению мэра, необходимо поддерживать молодых режиссеров, снимающих такие ленты.

Тем временем, на круглом столе, посвященному Дню кино, обсуждали, как с помощью фильмов сделать популярными профессии преподавателя, инженера, ученого и другие специальности. Встреча прошла в московском Штабе общественной поддержки "Единой России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.