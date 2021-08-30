В России табличка "Фотовидеофиксация" станет отдельным дорожным знаком. Выглядеть он будет также, но сопровождать его знаком с указанием допустимой скорости больше не будут.

Теперь водитель должен сам помнить, с какой скоростью ехать. Более того, предупреждать о камерах на дорогах в городах теперь не обязательно.

На трассах знак будет сообщать о съемке минимум за 150 метров до зоны действия камеры. Еще такие знаки поставят перед небольшими населенными пунктами.

Изменение вступит в силу с 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.