Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе будет временно недоступна

Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинской и Микининского проезда будет временно недоступна из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

На дублере улицы Митинской и на дороге в районе Пятницкого шоссе на время вводится одностороннее движение. По временно выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт. С 28 апреля по 9 мая на 11 участках будет запрещена остановка и парковка.



