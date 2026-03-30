В Москве отстранили от работы 15 тысяч велокурьеров

15 тысяч столичных велокурьеров отстранены от работы за нарушения и несоответствие городским стандартам. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

О нарушениях горожане сообщают в том числе в Госавтоинспекцию. Нарушителей вычисляют по номерам на курьерских велосипедах.

Город решает проблему совместно с ГАИ и сервисами доставки. Часть курьеров направляют на повторное обучение вождению, злостных нарушителей отключают от базы данных и лишают заказов.

