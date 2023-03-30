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30 марта, 19:45

Транспорт

Новый вестибюль с лифтами и эскалаторами появится на станции Тимирязевская МЦД-1

Новый вестибюль с лифтами и эскалаторами появится на станции Тимирязевская МЦД-1

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Новости Московского транспорта". В ней зрителям рассказывают о полезных сервисах, новых маршрутах и изменениях на дорогах столицы.

С платформы Тимирязевская МЦД-1 летом можно будет пересесть на метро без выхода на улицу. В данный момент специалисты реконструируют подземный тоннель и строят новый вестибюль, монтируют лифты и эскалаторы.

Станция Тимирязевская войдет в состав одноименного ТПУ с пересадками на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и наземный городской транспорт. Это будет один из крупнейших транспортных хабов на северо-востоке Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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