В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 января

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Щелковском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внутренней стороне МКАД в районе 45-го километра. Об этом рассказали в ЦОДД.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидается плотный трафик по направлению в область на радиальных трассах, осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе и аварии на магистралях при выезде из города.

