Новый путепровод открыли на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе открыли новый путепровод, состоящий из трех полос в обе стороны. Теперь потоки машин не будут пересекаться, а движение на участке разгрузится.

В будущем здесь уберут лишние светофоры, а водители получат съезд между Варшавским и Расторгуевским шоссе и Большой Бутовской улицей.

Новый путепровод возвели в рамках строительства финального участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.