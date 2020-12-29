Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

29 декабря, 14:30

Миллион пассажиров использовали маршруты речного транспорта в Москве зимой

Москвичам рассказали о графике работы транспорта в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали, как будет работать транспорт в столице в новогоднюю ночь

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

"Деньги 24": 2025 год стал одним из самых сложных в истории российского авторынка

Первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3 открылась в Москве

Метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва в новогоднюю ночь

Чебурашка поприветствовал пассажиров московского метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уже более 12 тысяч гостей посетили масштабный каток на Северном речном вокзале с момента его открытия. Здесь работают 4 теплых павильона для переодевания и хранения вещей, кафе, прокат и ярмарка. Для посещения катка нужна предварительная регистрация.

"Нейросети теперь обрабатывают 53% базы знаний виртуального помощника. ИИ стал отвечать на вопросы про наземный транспорт, трамваи и СИМ. С начала 2025 года с помощью нейросетей виртуальный помощник ответил уже на 460 тысяч вопросов пользователей. Александра стала первым в стране транспортным помощником на базе 2 больших языковых моделей. Благодаря рейтинговой системе оценки работы нейросетей пользователи получают наиболее подходящий и точный ответ на свой вопрос", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году для оповещения пассажиров об изменениях на транспорте разместили более 10 тысяч плакатов на остановках. Свыше 800 материалов появились в метро, на МЦД и МЦК. Push-уведомления в приложении были отправлены почти 1 миллиону пассажиров.

