Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

В Москве заработали сразу три новые станции на Троицкой линии метро. Для пассажиров открыли "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую". Таким образом на ветке запустили полноценное движение.

Москвичи поделились видео, на кадрах которых видно, как на подземной парковке ТЦ "Коламбус" было парализовано движение автомобилей. Многие жители отправились за покупками в преддверии праздников на машинах.

Работу московского каршеринга ограничат в новогодние каникулы. Это коснется начала и завершения поездок. Как уточнили в Дептрансе, ограничения будут действовать в центре и рядом с площадками фестиваля "Путешествие в Рождество", чтобы не мешать движению общественного транспорта.

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