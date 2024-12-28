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Новости

28 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Москвичи совершают более 700 тыс поездок на трамваях ежедневно

Движение парализовало на подземной парковке ТЦ "Коламбус"

Полиция сняла с рейса Москва – Челябинск нетрезвого дебошира

Москвичей ждут ограничения пользования каршерингом в новогодние выходные

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Трафик на столичных дорогах достиг 6 баллов

"Мой район. Новости": новые станции метро связали Коммунарку с городом

Новости часа: любой школьник столицы может обучаться в "Московском предуниверсарии"

В Москве заработали сразу три новые станции на Троицкой линии метро. Для пассажиров открыли "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую". Таким образом на ветке запустили полноценное движение.

Москвичи поделились видео, на кадрах которых видно, как на подземной парковке ТЦ "Коламбус" было парализовано движение автомобилей. Многие жители отправились за покупками в преддверии праздников на машинах.

Работу московского каршеринга ограничат в новогодние каникулы. Это коснется начала и завершения поездок. Как уточнили в Дептрансе, ограничения будут действовать в центре и рядом с площадками фестиваля "Путешествие в Рождество", чтобы не мешать движению общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоСветлана Ключникова
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