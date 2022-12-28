На дорогах столицы стало на 140 тысяч меньше автомобилей – Ликсутов

Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что на дорогах Москвы примерно на 140 тысяч уменьшилось число машин. По его словам, жители города активно пересаживаются на общественный транспорт. Зачастую двигаться быстрее автобусам и электробусам позволяют новые выделенки, подчеркнул заммэра.

Ликсутов также поделился планами на 2023 год. Одно из самых важных событий – это запуск МЦД-3 и МЦД-4. Еще в следующем году город получит 500 новых электробусов и почти 300 вагонов метро серии "Москва". Кроме того, город закупит 520 вагонов пригородных поездов.

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