Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября

С 2 октября изменится график движения поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это нужно для реконструкции инфраструктуры, заявили в Дептрансе.

На направлениях изменится интервал движения, а часть поездов отменят. На некоторых участках изменятся остановки.

Что касается поездок в аэропорт, то для этого предлагают воспользоваться автобусом № 1195, он отправляется от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.