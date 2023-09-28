Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 07:45

Транспорт

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Число ДТП снизилось на 90% на пяти столичных улицах

В Москве 20 собак-проводников обучат для помощи маломобильным пассажирам в метро

"Мой район. Навигатор": МЦД могут продлить в соседние регионы

"Жизнь в большом городе": самокаты

Четырнадцать станций метро открыли в столице в этом году

"Москвич-3" занял 4-е место по продажам в РФ среди малогабаритных кроссоверов

С 2 октября изменится график движения поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это нужно для реконструкции инфраструктуры, заявили в Дептрансе.

На направлениях изменится интервал движения, а часть поездов отменят. На некоторых участках изменятся остановки.

Что касается поездок в аэропорт, то для этого предлагают воспользоваться автобусом № 1195, он отправляется от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика