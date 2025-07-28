Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 11:30

Транспорт

Новые выделенные полосы заработали по 13 маршрутам в Москве

Новые выделенные полосы заработали по 13 маршрутам в Москве

Новости мира: причиной схода поезда с рельсов в Германии мог стать оползень

Строительство ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2025 года

"Аэрофлот" из-за сбоя информационных систем отменил 42 рейса

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 июля

Сбой произошел в работе информационных систем "Аэрофлота"

"Это Москва. Инфраструктура": лошади

"Мой район. Новости": трамвайную сеть восстановят на Трифоновской улице

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 780 в Москве

Авиабилеты в России могут подорожать из-за введения сервисного сбора

Новые выделенные полосы охватили 13 маршрутов в Москве. В рабочие дни по ним совершают более 85 тысяч поездок. Полосы такого рода интегрированы в транспортный каркас столицы и работают на загруженных улицах и вылетных магистралях.

Благодаря им специалисты могут создавать быстрые маршруты, которые позволяют людям быстро добираться, в том числе с окраин города в центр, ведь время пути городского транспорта сокращается в среднем в три раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика