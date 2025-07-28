Новые выделенные полосы заработали по 13 маршрутам в Москве

Новые выделенные полосы охватили 13 маршрутов в Москве. В рабочие дни по ним совершают более 85 тысяч поездок. Полосы такого рода интегрированы в транспортный каркас столицы и работают на загруженных улицах и вылетных магистралях.

Благодаря им специалисты могут создавать быстрые маршруты, которые позволяют людям быстро добираться, в том числе с окраин города в центр, ведь время пути городского транспорта сокращается в среднем в три раза.

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