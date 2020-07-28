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28 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За 3 месяца в этом сезоне в путешествие с речных вокзалов Москвы отправились более 93 тысяч пассажиров. Путешествие по воде можно совершить в десятки городов, например: Казань, Санкт-Петербург, Плес, Кострома.

"Сейчас 80% нашего городского транспорта работает на электрической тяге. В последние годы у нас появились электробусы и речные электросуда. Обеспечиваем необходимой инфраструктурой москвичей, которые используют электромобили. Вся эта техника работает на тяговых аккумуляторных батареях. В рамках выставки "Та самая Москва" мы расскажем жителям столицы про эту технологию, поможем узнать больше о новых видах транспорта и представим наши достижения в этой области", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

К открытию нового участка Троицкой линии в метро разместят более 38 тысяч обновленных систем. На схемы добавили крупные парки, иллюстрации зданий вокзалов и других объектов. Дизайн новой схемы отличают плавные линии – для лучшего восприятия.

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