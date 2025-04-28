В столице стартовал сезон летней речной навигации

В Москве стартовал сезон летней речной навигации. Его открыли на Южном речном вокзале шествием оркестра и парадом судов, которые выстроились в колонну от причала Нагатинский Затон и прошли по Москве-реке через центр столицы.

Как написал Сергей Собянин в личном блоге, в этом году ожидается рекордное количество прибытий и отправлений круизных теплоходов – более 2,5 тысячи швартовок. Гражданам предлагаются на выбор круизы по Волге и Оке.

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