Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 08:00

Транспорт

В столице стартовал сезон летней речной навигации

В столице стартовал сезон летней речной навигации

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В Москве стартовал сезон летней речной навигации. Его открыли на Южном речном вокзале шествием оркестра и парадом судов, которые выстроились в колонну от причала Нагатинский Затон и прошли по Москве-реке через центр столицы.

Как написал Сергей Собянин в личном блоге, в этом году ожидается рекордное количество прибытий и отправлений круизных теплоходов – более 2,5 тысячи швартовок. Гражданам предлагаются на выбор круизы по Волге и Оке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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