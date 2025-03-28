Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 19:15

Транспорт

В России 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния к 2030 году

В России 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния к 2030 году

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В России 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния к 2030 году. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин на итоговой коллегии Минтранса.

В стране разработан шестилетний план по улучшению дорожной сети. В настоящий момент в норме находятся 55% от всех дорог страны. План также включает развитие инфраструктуры малых и средних городов, улучшение транспортных связей и строительство обходов крупных городов. Объездные дороги появятся у 50 населенных пунктов. На эти цели выделено больше 9 триллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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