28 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В Госдуме предложили упростить правила регистрации тюнингованных автомобилей

Эвакуационные службы выезжали на помощь столичным водителям, застрявшим в снегу

В Сети появились десятки объявлений с предложением откопать машину из сугроба в Москве

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

В столичном метро заработали новые билетные терминалы

Новости Москвы: эстакады и подземные пешеходные переходы возведут на улице Поляны

В России могут ввести ограничения на рост цен в такси

В "Яндекс Картах" появились новые опции

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках до 30 минут

Наиболее плотное движение наблюдается на внешней стороне МКАД, от МСД до Волоколамского шоссе, от улицы Николая Старостина до шоссе Энтузиастов, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Загруженность на дорогах оценивается в 6 баллов. В дневное время ожидаются затруднения на МКАД и ТТК перед подъемами и эстакадами. Вечером заторы усилятся на МКАД и на радиальных трассах в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

