В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

Наиболее плотное движение наблюдается на внешней стороне МКАД, от МСД до Волоколамского шоссе, от улицы Николая Старостина до шоссе Энтузиастов, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Загруженность на дорогах оценивается в 6 баллов. В дневное время ожидаются затруднения на МКАД и ТТК перед подъемами и эстакадами. Вечером заторы усилятся на МКАД и на радиальных трассах в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.