27 августа, 22:45

Город

Москвичам рассказали, на каком этапе находится возведение вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Москвичам рассказали, на каком этапе находится возведение вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Строительство нового вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро идет непросто из-за находящихся рядом домов, магистралей и действующих станций подземки. Вестибюль строят на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка.

В настоящее время ведутся проходческие работы по подходному коридору, по каткам, через которые люди будут выходить на станцию на БКЛ. Сейчас нужно завершить проходческие работы, гидроизоляцию, монолит.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоЕкатерина ЕфимцеваМария Антропова

