Москвичам рассказали, на каком этапе находится возведение вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Строительство нового вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро идет непросто из-за находящихся рядом домов, магистралей и действующих станций подземки. Вестибюль строят на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка.

В настоящее время ведутся проходческие работы по подходному коридору, по каткам, через которые люди будут выходить на станцию на БКЛ. Сейчас нужно завершить проходческие работы, гидроизоляцию, монолит.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

