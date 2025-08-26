В Ростехнадзоре прокомментировали отключение траволаторов и эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

Механизм освидетельствования эскалаторов и траволаторов в торговых центрах в РФ существует, и никаких остановок быть не должно, сообщили в Ростехнадзоре.

В надзорной службе также пояснили, что разработка методик и регламентирующих документов в сферу деятельности Ростехнадзора не входит.

Ранее появилась информация о том, что 1 сентября в России истечет срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Возможное отключение связывали с отсутствием новой системы, по которой техника могла бы пройти сертификацию.

