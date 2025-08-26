Форма поиска по сайту

26 августа, 15:15

Общество

В Ростехнадзоре прокомментировали отключение траволаторов и эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

В Ростехнадзоре прокомментировали отключение траволаторов и эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

"Вопрос спорный": в РФ предложили платить оклад к отпускным работающим больше 5 лет

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в Москве вечером 26 августа

Летняя погода ожидается в Москве 1 сентября

Москвичей пригласили поучаствовать в акции "Дети вместо цветов"

Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах России могут остановиться 1 сентября

"Доктор 24": врач рассказал, как защититься от менингита

"Сделано в Москве": косметика Agenda

Температура воздуха составит 15 градусов днем 26 августа

Прожившие вместе 70 лет супруги отметили юбилей на форуме "Москва 2030"

Механизм освидетельствования эскалаторов и траволаторов в торговых центрах в РФ существует, и никаких остановок быть не должно, сообщили в Ростехнадзоре.

В надзорной службе также пояснили, что разработка методик и регламентирующих документов в сферу деятельности Ростехнадзора не входит.

Ранее появилась информация о том, что 1 сентября в России истечет срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Возможное отключение связывали с отсутствием новой системы, по которой техника могла бы пройти сертификацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

