В Москве мужчина прокатился на поручне станции "Парк культуры" и разбил плафон

Молодой человек прокатился на поручне эскалатора станции метро "Парк культуры" и разбил один из плафонов, передает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

По предварительным данным, 19-летний житель столицы разбил лампу после того, как сел на ленту поручня эскалатора. Через несколько минут правоохранители доставили его в отдел полиции для установления деталей произошедшего.

В результате против молодого человека составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и уничтожении или повреждении чужого имущества. В настоящий момент материалы переданы в суд на рассмотрение.

Ранее 20-летний мужчина в столичном метро попытался украсть чужой телефон, потому что ему нужно было "срочно позвонить домой". Гаджет злоумышленник увидел в руках сидящего рядом пассажира.

Молодой человек дождался, когда двери метро начнут закрываться, выхватил устройство из рук и выбежал на платформу станции. Потерпевший хотел догнать нарушителя, однако его успели задержать другие пассажиры, после чего его передали прибывшим правоохранителям.