Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 11:57

Происшествия

В Москве мужчина прокатился на поручне станции "Парк культуры" и разбил плафон

Видео: 77.мвд.рф

Молодой человек прокатился на поручне эскалатора станции метро "Парк культуры" и разбил один из плафонов, передает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

По предварительным данным, 19-летний житель столицы разбил лампу после того, как сел на ленту поручня эскалатора. Через несколько минут правоохранители доставили его в отдел полиции для установления деталей произошедшего.

В результате против молодого человека составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и уничтожении или повреждении чужого имущества. В настоящий момент материалы переданы в суд на рассмотрение.

Ранее 20-летний мужчина в столичном метро попытался украсть чужой телефон, потому что ему нужно было "срочно позвонить домой". Гаджет злоумышленник увидел в руках сидящего рядом пассажира.

Молодой человек дождался, когда двери метро начнут закрываться, выхватил устройство из рук и выбежал на платформу станции. Потерпевший хотел догнать нарушителя, однако его успели задержать другие пассажиры, после чего его передали прибывшим правоохранителям.

Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета в метро

Читайте также


происшествияметрогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика