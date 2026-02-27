Новую "Тройку" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" выпустили в Москве

В Москве выпустили новую лимитированную "Тройку" – с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" режиссера Бориса Степанцова.

На картах изображены шесть сцен из мультфильма, в том числе двое из ларца одинаковых с лица и старуха у разбитого корыта.

Герои советских мультиков пользуются у москвичей особой популярностью, поэтому над очередной серией работали вместе с "Союзмультфильмом".

