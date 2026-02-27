Современные автобусы большого класса ЛиАЗ представили в Москве

В Москве представили современные автобусы большого класса ЛиАЗ. Новая техника выйдет на маршруты уже 28 февраля в рамках проекта "Москва – область". Всего в этом году пригородный парк пополнится почти на 100 новых автобусов.

Модель комфортна и для пассажиров, и для водителей. Салон спроектирован так, что его удобно убирать, а грязь меньше скапливается. Площадка для колясок и крупногабаритного багажа стала больше. Увеличены и проходы между сиденьями, а вся информация о поездке доступна пассажирам на медиапанели.

