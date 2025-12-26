26 декабря, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 декабря
Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе и Ленинградском проспекте в сторону центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
В вечерний час пик возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.