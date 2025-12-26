Участок Калининской линии метро временно закроют в Москве. Движения поездов не будет с 9 по 11 января между станциями "Новокосино" и "Новогиреево".

Там заменят стрелочный съезд и проведут другие ремонтные работы. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также МЦД-4. На станциях будут дежурить сотрудники, которые помогут построить удобный альтернативный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24