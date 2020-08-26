Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На форуме в Москве подписано 10 соглашений, 9 зарубежных мегаполисов присоединились к проекту UrbanTransportData. Российская столица создаст рабочую группу по транспортному сотрудничеству с Пекином. Всего в 2024 году в международном транспортном саммите участвовали 107 экспертов из 24 стран.

"Проект ВСМ поддерживают лично Сергей Собянин и губернатор

Санкт-Петербурга Александр Беглов. Благодарим коллег из Санкт-Петербурга и главу региона за участие и принятие тех решений, которые позволят реализовать проект в определенные президентом России сроки. С запуском ВСМ-1 поезда будут курсировать каждые 15 минут. Жители двух столиц станут еще ближе друг другу", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На маршрут вышла 9-я "Иволга 4.0", и теперь на МЦД-3 курсируют уже 28 современных и удобных "Иволг". Полное обновление поездов на этом диаметре планируется завершить до конца года.

