Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Более 150 зарубежных гостей приехали на Международный транспортный саммит в Москву

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На форуме в Москве подписано 10 соглашений, 9 зарубежных мегаполисов присоединились к проекту UrbanTransportData. Российская столица создаст рабочую группу по транспортному сотрудничеству с Пекином. Всего в 2024 году в международном транспортном саммите участвовали 107 экспертов из 24 стран.

"Проект ВСМ поддерживают лично Сергей Собянин и губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Благодарим коллег из Санкт-Петербурга и главу региона за участие и принятие тех решений, которые позволят реализовать проект в определенные президентом России сроки. С запуском ВСМ-1 поезда будут курсировать каждые 15 минут. Жители двух столиц станут еще ближе друг другу", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На маршрут вышла 9-я "Иволга 4.0", и теперь на МЦД-3 курсируют уже 28 современных и удобных "Иволг". Полное обновление поездов на этом диаметре планируется завершить до конца года.

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