Движение в тоннеле под Каширским шоссе у МКАД станет двусторонним. Сейчас проехать по нему можно только в одном направлении – это максимум 250 машин в час. По проекту ЦОДД, после переразметки там добавится встречная полоса из области в область.

Существующие полосы из центра в центр сохранятся. Появится удобный въезд в тоннель с дублера Каширского шоссе и прилегающей территории. Также для удобства и безопасности обустроят круговое движение на пересечении дублера и съезда к автобусной стоянке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.