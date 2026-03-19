"Новости дня": новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы

Северо-запад и запад Москвы свяжут новые удобные дороги. Они улучшат транспортную доступность для жителей новостроек вдоль Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники. Удобнее станет и автомобилистам района Филевский Парк.

Заместитель руководителя департамента строительства Сергей Степаненко сообщил, что будет создан маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Построят 1,7 километра дорог с двумя полосами в каждом направлении, реконструируют улицу Новозаводскую и участок Берегового проезда.

