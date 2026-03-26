Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Начинается строительство пешеходной галереи между станциями "Печатники" метро и МЦД-2, сообщил Сергей Собянин. Галерея пройдет под четвертым участком южного направления МСД в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. После завершения работ пересадки между метро, МЦД-2 и остановкой наземного транспорта сократятся и станут комфортнее.

"По проекту комплексного развития территорий планируется реорганизовать 2 участка общей площадью 0,78 гектара. Они расположены рядом со станцией "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии метро. На участках построят более 44 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации. На первых этажах домов за счет размещения торговых точек, сервисных служб и других востребованных жителями объектов будет создано около 60 рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Восемь школ и детских садов построили за прошлый год в 4 районах Западного административного округа. В новых образовательных учреждениях создали условия для обучения свыше 1,8 тысячи учеников и 1,1 тысячи дошкольников.