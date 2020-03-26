Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В этом году в городе планируется выпустить на маршруты 8 новых электросудов. Они будут названы в честь исторических местностей и слобод Москвы. На сегодняшний день флот регулярного речного транспорта насчитывает 31 электросудно, они названы в честь малых рек столицы.

"Продолжаем улучшать дорожную инфраструктуру в соответствии со стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. Круговые перекрестки малого радиуса – один из самых эффективных инструментов переразметки для небольших улиц с умеренным трафиком. Это позволяет повышать безопасность и увеличивать пропускную способность. Сейчас их уже более 50 в городе. В этом году планируем добавить порядка 25 круговых перекрестков малого радиуса по проектам ЦОДД", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 28 марта заработает новый маршрут № 1339 проекта "Москва – область" от станции метро "Парк Победы" до Одинцова. Оплата проезда возможна по карте "Тройка", безлимитному абонементу "Единый" зоны "Пригород", социальной или банковской карте.