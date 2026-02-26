Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца 2026 года, сообщил Сергей Собянин. Строители завершили монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Новый путепровод улучшит транспортную доступность юга столицы.

"Одна из ключевых задач программы реновации – волновое переселение москвичей из зданий старого жилого фонда в новостройки. Такой принцип соблюдается за счет демонтажа полностью расселенных домов. Столица освободила свыше 300 таких площадок. В частности, в Юго-Восточном округе – 65, в Восточном – 40, по 33 – в Северо-Восточном и Юго-Западном округах. Еще 32 участка подготовили к строительству на севере столицы", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Бирюлеве Восточном построят образовательный комплекс для 1 275 учеников и воспитанников. Здание будет разноуровневым, с большими окнами в зоне многофункционального пространства.