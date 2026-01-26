В Шереметьево стали регистрировать пассажиров в ручном режиме из-за сбоя в Leonardo

В Шереметьево регистрируют пассажиров в ручном режиме из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Авиакомпании предупредили о возможных задержках и отмене некоторых рейсов.

О временной приостановке операций уже сообщили "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Ямал" и Belavia.

Какая обстановка на данный момент в Шереметьево? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.