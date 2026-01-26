Сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. В связи с этим создан штаб по восстановлению работ. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера. Сложности с регистрацией возникли у пассажиров авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Ямал", "Ижавиа" и "Победа", "Уральские авиалинии", Smartavia и Nordwind.

Недоступны сайты перевозчиков и онлайн-услуги, приостановлены продажа билетов и бронирование. Регистрация на ближайшие рейсы, в том числе у "Аэрофлота", проводится в ручном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.