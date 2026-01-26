В России предложили ввести пошлину за пересдачу экзамена на права

В России предложили ввести дополнительную пошлину для будущих водителей. В Общественной палате считают, что плата за каждую попытку пересдачи экзамена на права дисциплинирует автолюбителей.

Некоторые эксперты полагают, что эта мера не решает полностью вопрос качественного обучения. Они предлагают обратить внимание на опыт других стран, где существует двухэтапная подготовка.

Водитель сначала получает временное удостоверение на 1–2 года. За это время он проходит дополнительную подготовку и сдает экзамен. Если водитель нарушает правила или попадает в ДТП по своей вине, он теряет шанс получить постоянные права.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.